باحث: إجراءات أردوغان والسراج تمثل تحديا للكل

الخميس 19 ديسمبر 2019

أكد لوران فوليوينا، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الفرنسية، والباحث في الأكاديمية الوطنية للعلوم السياسية بباريس، أن المجتمع الدولي بأكمله يقف ضد ممارسات أردوغان والسراج غير الشرعية، بما تمثله من تحدٍ للكل.



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ولفت إلى أن القانون الدولي يكفل لليونان وقبرص ومصر صد أي انتهاك تركي للقانون الدولي في ما يخص السيادة على الحدود البحرية.

وتابع أن القانون الدولي يكفل لحلف شمال الأطلسي «ناتو» والدول الراعية للحل السياسي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا التدخل الفوري لقطع الطريق على السفن التركية سواء الناقلة للسلاح المُهرب، أو حتى التنقيب عن النفط أو نقله من ليبيا دون موافقة الأطراف الرئيسية في الحكم، وعلى رأسها الجيش الوطني الليبي