مستشار يوناني: اتفاق تركيا والوفاق الليبية استعمار مكتمل الأركان

الخميس 19 ديسمبر 2019

قال مستشار وزير الخارجية اليوناني للعلاقات الدولية، فانجيليس بوسدكوس، إن القمة الأوروبية التي انعقدت مؤخراً أصدرت بياناً واضحاً برفض اتفاق تركيا وحكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية، باعتباره يخالف القانون الدولي وينتهك القرارات الأممية والدولية، فضلاً عن كونه استعماراً مكتمل الأركان.



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ولفت بوسدكوس إلى تأكيد الاتحاد الأوروبي على دعمه قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية للسيادة على حدودهما البحرية، ودعوى قبرص واليونان أمام محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات التركية، ومساعي أردوغان للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط وجنوبه بالالتفاف على القانون الدولي، وانتهاك حقوق الدول العربية والأوروبية في حدودها ومواردها الطبيعية.

وأوضح أنّ هناك تنسيقاً عربي وأوروبياً لتأمين الحدود البحرية المعروفة والمُرسمة والمتفق عليها دولياً، باعتبار السيادة وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة، ليست مسألة عربية فقط، بل أوروبية ودولية أيضاً