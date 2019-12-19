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شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تواصل قطع الكهرباء عن مدن في الضفة والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
أكدت شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية، أنها مستمرة في قطع الكهرباء عن عدد من المدن في الضفة الغربية المحتلة، للضغط من أجل سداد 519 مليون دولار تقول إن شركة كهرباء فلسطينية مدينة بها.
وقالت متحدثة: إن شركة الكهرباء الإسرائيلية بدأت يوم الأحد عمليات قطع للكهرباء لمدة ثلاث ساعات يومياً، مضيفة أن الشركة «مصرة على تحصيل الدين، لكنها تقطع الكهرباء بطريقة معقولة ومتسقة».
وقال هشام العمري، رئيس شركة الكهرباء الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية، إن مدينتي رام الله وبيت لحم تشهدان انقطاعات في الكهرباء بعد الظهيرة، بسبب عمليات فصل التيار ما يؤثر على 130 ألف شخص وفقاً للتقديرات.
وتابع العمري الذي يرأس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس «عندما لا تكون لديك كهرباء، فليس هناك حياة. تتوقف حياتك ويتوقف عملك وتشعر ببرد الشتاء لمدة ثلاث ساعات».ويعتمد الفلسطينيون في الضفة الغربية، وهي منطقة احتلتها إسرائيل في حرب 1967، بشكل كبير على الكهرباء الواردة من إسرائيل.وتشتري شركة كهرباء محافظة القدس الكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية، ثم تبيعها إلى عملاء في الضفة الغربية، حيث للسلطة الفلسطينية حكم ذاتي محدود بموجب الاتفاقات مع إسرائيل.
وشركة كهرباء محافظة القدس ليست لها محطات كهرباء مستقلة، وتعتمد على إسرائيل للحصول على 95 في المئة من إمداداتها من الطاقة، وتشتري الباقي من الأردن المجاورة. وقال العمري إن الشركة «تحاول الحصول على قرض بقيمة 150 مليون شيكل (43.25 مليون دولار) من بنك فلسطيني للمساعدة في سداد الدين». وأضاف أن السلطة الفلسطينية تتفاوض مع إسرائيل لإعادة جدولة مدفوعات دين الشركة، ووقف عمليات قطع الكهرباء
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