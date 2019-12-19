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شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير آليتين عسكريتين حوثيتين بقصف مدفعي للمقاومة في الفاخر بالضالع والان مع التفاصيل
الخميس 19 ديسمبر 2019
قالت مصادر عسكرية، إن مدفعية المقاومة، قصفت تحركات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعوم من إيران، غربي مدينة الفاخر، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وبحسب المصادر، استهدف القصف المدفعي تعزيزات الميليشيا المتمردة، في منطقة "النبيجة"، مما أدى إلى تدمير عربتين تابعتين للميليشيا الحوثية، ومصرع كل من كان على متنهما.
وأكدت المصادر، أن عددا من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم، أمس، بنيران المقاومة، أثناء محاولتهم التسلل في جبهتي الفاخر، وحجر، بالحافظة ذاتها.
وأحبطت قوات المقاومة محاولتي الميليشيا الحوثية، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها
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