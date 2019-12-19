العراق.. خلافات ترجئ تمرير قانون الانتخابات

الخميس 19 ديسمبر 2019

أخفق البرلمان العراقي مجددا في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بسبب الخلافات الشديدة بين الكتل النيابية، وحدد الاثنين المقبل موعدا لعقد جلسة أخرى، في حين تنتهي اليوم الخميس المهلة النهائية التي حددها رئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء.



وذكرت مصادر إعلامية عراقية أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر تأجيل جلسة التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية الجديد إلى الاثنين المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن القرار جاء بعد فشل البرلمان في تمرير قانون الانتخابات بسبب اعتراض كتل برلمانية على بعض فقراته، وخاصة تلك التي تحدد طبيعة النظام الانتخابي للمرحلة المقبلة.

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وتابعت أن انسحاب الكتلة الكردية وعدد من النواب السنّة (كتلة اتحاد القوى) أخل بالنصاب القانوني، مما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيل الجلسة.

وقانون الانتخابات الجديد من أهم القوانين التي ينادي المحتجون بسنّها بغية تحقيق الإصلاح السياسي الذي يطالبون به، إذ تشهد البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، ومحاربة الفساد، وتحسين الوضع المعيشي المتردي.

وبحسب المصادر فإن الخلاف داخل أروقة البرلمان يدور بشأن الفقرة 15 من القانون لأنها تحدد طبيعة النظام الانتخابي، وهل سيكون بنظام الترشح الفردي أو بنظام القائمة أو بنظام مختلط بينهما، مضيفا أن ثمة طرفا يدعو إلى جعل النظام الانتخابي كله فرديا.

في المقابل، يدعو طرف آخر أن يكون النظام الانتخابي مناصفة بين الفردي والقائمة، بينما يقترح طرف ثالث نسبا مختلفة 40% للقائمة و60% للفردي. أما طرف رابع فيقترح بنسبة 25% للقائمة مقابل 75% للفردي.