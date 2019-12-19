بالصورة.. شرطة تعز تناقش مع منظمة قضية المهاجرين غير الشرعيين

الخميس 19 ديسمبر 2019

قام مدير عام شرطة محافظة تعزالعميد منصور بزيارة إلى مكتب منظمة المركز النرويجي للاجئينفي مدينة التربة والتقى بوفد المنظمة.



وخلال الزيارة إلتقى العميد الأكحلي مدير منظمة المركز النرويجي عيدروس الصلوي ومسؤول أمن المركز النرويجي للاجئين صادق الشرعبي وتم مناقشة عددا من القضايا كما تم مناقشة قضية المهاجرين الغير شرعيين وتدفقهم الى محافظة تعز.

وفي اللقاء شدد العميد منصور الأكحلي على ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود ووضع آليات مشتركة مع المنظمة لمواجهة تدفق اللاجئين ووضع الخطط التي تضمن سلامتهم وتوفير مأوى لهم وتقديم اللازم لهم.

وأكد.العميد منصور الأكحلي بأن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإحترازات الأمنية التي تؤمن عمل المنظمات وتضمن قيامهم لكل الأنشطة والخدمات في المحافظة مؤكدا في ذات الوقت بأن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية اتخذت كل التدابير لاستقبال جميع المنظمات العاملة وعملت على توفير منطقة آمنة لجميع المنظمات وخصوصا منظمة الأمم المتحدة.

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من جهتهم ثمن مسؤولي منظمة المركز النرويجي للاجئين الجهود التي تبذلها إدارة عام شرطة محافظة تعز في توفير الحماية الأمنية لعمل المنظمات مؤكدين بأن المنظمة ستقدم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة في المحافظة.

حضر اللقاء مسعود أختر مسؤول إدارة المخيمات بالمنظمة وبرندا مسؤولة الحماية وأحمد أغبري مسؤول الحماية وسليم العزعزي برنامج الإيواء ومسؤول إدارة المخيمات عصام والعقيد أمين الأكحلي قائد قطاع الحجرية.