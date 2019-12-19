شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. القبض على عشرات المحتجين بسبب " قانون الجنسية " والان نبدء بالتفاصيل
وقال مسؤولون إن السلطات فرضت حظرا على التجمعات اليوم الخميس في أجزاء من العاصمة وولايتين كبيرتين، أوتار براديش الشمالية وكارناتاكا الجنوبية، نظرا للمخاوف المتعلقة بالنظام والأمن في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد القانون الأسبوع الماضي.
لكن المتظاهرين خالفوا الحظر واحتشدوا عند القلعة الحمراء في نيودلهي ومقر البلدية في بنجالورو عاصمة ولاية كارناتاكا وتدخلت الشرطة للقبض على أوائل من وصل من المتظاهرين.
وفي بنجالورو ألقت الشرطة القبض على رامتشاندرا جوها المؤرخ والمفكر البارز وفقا لما ذكره أحد مساعديه كما اعتقلت عددا من أساتذة الجامعة.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت نحو 200 شخص في المدينة حيث قال منظمو الاحتجاجات إن آلاف الاشخاص شاركوا في أربعة احتجاجات اليوم الخميس.
ويصر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تنفيذ القانون الذي يمهد الطريق أمام منح الجنسية الهندية لأفراد من أقليات دينية من أفغانستان وبنجلادش وباكستان، وهي دول مجاورة مسلمة، يعيشون في الهند منذ قبل عام 2015.
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