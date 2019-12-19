شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تبدأ استشارات تسمية رئيس الحكومة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

يجري رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اليوم، وعلى فترتين قبل الظهر وبعده، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.

وتبدأ هذه الاستشارات عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم على ان تنتهي في الساعة الخامسة والربع من بعد الظهر.

وفي نهاية الاستشارات، يتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول النتائج، ويستدعى من حاز على العدد الأعلى للأصوات فيتم إبلاغه بالتكليف، وفي حال قبوله يصدر عن رئاسة الجمهورية بيان التكليف.