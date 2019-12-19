شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تبدأ استشارات تسمية رئيس الحكومة الجديد والان نبدء بالتفاصيل
وتبدأ هذه الاستشارات عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم على ان تنتهي في الساعة الخامسة والربع من بعد الظهر.
وفي نهاية الاستشارات، يتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول النتائج، ويستدعى من حاز على العدد الأعلى للأصوات فيتم إبلاغه بالتكليف، وفي حال قبوله يصدر عن رئاسة الجمهورية بيان التكليف.
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