شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تدمر 40 منزلا وتصيب 3 رجال إطفاء فى استراليا والان نبدء بالتفاصيل
أصيب ثلاثة من رجال الأطفاء اليوم الخميس، عقب أن انقلبت شاحنتهم بسبب حريق في جنوب غرب سيدني ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية وفرض حالة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز.
ووقع الحادث في منطقة جرين واتلي كريك، على بعد أكثر من 90 كيلومتراجنوب غرب سيدني، حيث آتت الحرائق على أكثر من 40 منزلا في المنطقة.
ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان حكومة نيو ساوث ويلز عن حالة طوارئ لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الخميس.
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