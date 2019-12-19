شكرا لقرائتكم خبر عن "مساءلة ترامب" ترفع أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل
وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1476.69 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1480.70 دولار للأوقية.
ويدعم المناخ الحذر المعدن الأصفر، الذي عادة ما يُعتبر بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.
وعلى الرغم من أن رد الفعل على المساءلة كان فاترا، نزلت الأسهم الآسيوية من أعلى مستوى في عام ونصف العام، بينما تراجع الدولار الأمريكي قليلا مقابل سلة عملات، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
ومما كبح تحقيق الذهب لمكاسب أخرى أن نشرت وزارة المالية الصينية قائمة جديدة لست منتجات من الولايات المتحدة ستُعفى من رسوم جمركية اعتبارا من 26 ديسمبر كانون الأول.
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