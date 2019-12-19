شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من رام الله والبيرة والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة. وقالت مصادر محلية في رام الله ، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، واعتقلت الشاب كمال فيصل قنداح، فيما اعتقلت الفتى موسى عيسى شراكة، ويوسف منذر عليا، وجهاد أبو صبيح، والد الشاب جهاد عليان من مخيم الجلزون شمال رام الله، بالإضافة إلى سليمان قطش من قرية يبرود شرق رام الله، وعلاء علي البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله.

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