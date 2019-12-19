حزب ميركل يطالب بوضع حزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية

طالب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني الذي تنحدر منه المستشارة أنجيلا ميركل، الخميس، بوضع حزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب الأوروبية.

وفي تصريح نقله موقع الاتحاد المسيحي الرسمي، قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد ماتيس ميدلبرج: "من غير المقبول شن حزب الله حربا إرهابية في الشرق الأوسط"، مضيفا: "عمليات الحزب ممولة عن طريق أنشطة إجرامية عالمية".

وتابع: "نطالب الحكومة الفيدرالية بحظر كل أنشطة حزب الله في ألمانيا، ومعاقبة عناصره المخالفة للقانون".

وأضاف: "يجب وضع حزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية"، موضحا: "هذه الخطوة ستجمّد أموال وأصول حزب الله في أوروبا".

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بدوره، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية "خاصة"، نشرتها الخميس، إن "حزب الله يرفض حق إسرائيل في الوجود، ويهدد بالعنف والإرهاب، ويواصل تطوير ترسانته الصاروخية".

وتابع: "الواقع السياسي في لبنان معقد، ومع ذلك، لا ينبغي أن يمنعنا ذلك من تنفيذ حكم القانون في ألمانيا، لمعالجة الأنشطة الإجرامية والإرهابية لحزب الله".

وظهر اليوم، يناقش البرلمان الألماني طلبا قدمته الكتل البرلمانية للاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط/مشارك في الائتلاف الحاكم"، والحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط"، بحظر حزب الله في ألمانيا.

وفي تقرير نشرته أواخر نوفمبر الماضي، قالت مجلة دير شبيجل الألمانية الموثوقة إن الحكومة الألمانية تخطط لحظر المليشيا اللبنانية بعد أن وافقت وزارات الخارجية والداخلية والعدل على الخطوة.

ومن المحتمل أن يصدر قرار الحظر الأسابيع المقبلة. وكنتيجة للحظر، ستتعاطى السلطات الألمانية مع أنشطة وعناصر حزب الله في ألمانيا مثلما تتعاطى مع أنشطة وعناصر "داعش".

ولسنوات طويلة، كانت الحكومة الألمانية تفرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، وترفض حظر الحزب لأسباب سياسية متعلقة بدورها في لبنان كوسيط بين الأطراف المختلفة.