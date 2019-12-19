إجلاء 70 ألف شخص في موسكو إثر بلاغات بتفخيخ مبان

كشف مصدر أمني مطلع في العاصمة الروسية أن الشرطة وفرق الإنقاذ اضطرت لإجلاء أكثر من 70 ألف شخص للتحقق من تهديدات مجهولة استهدفت أكثر من 300 مبنى في موسكو.

ونقل موقع "روسيا اليوم" الخميس عن المصدر قوله إن الشرطة فحصت المباني المستهدفة، بسبب ورود إشارات عن تفخيخها بمواد متفجرة.

وأوضح المصدر الأمني، أن اتصالات وردت من مصادر مجهولة، الأربعاء، تبلغ عن قيام مجهولين "بتفخيخ" المحكمة العليا في موسكو، وما يقرب من 20 محكمة محلية، وأكثر من 35 مركزا للتسوق.

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كما تلقت عشرات المدارس في العاصمة الروسية وغيرها من المؤسسات في المدينة تهديدات بوجود متفجرات مزروعة فيها.

وقال المصدر: "أفادت التقارير المجهولة أيضا بأنه تم زرع متفجرات في جميع محطات مترو موسكو البالغ عددها 232 محطة"، مشيرا إلى أنه تم إرسال التهديدات بشأن زرع الأجهزة المتفجرة المزعومة بواسطة البريد الإلكتروني.

وأكد المصدر الأمني أنه "لم يتم العثور على أي من العبوات الناسفة التي تم الإبلاغ عن زرعها، لكن رجال الأمن كانوا مضطرين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية والتفتيشية بناء على هذه المعلومات".

وكشف أن ذروة بلاغات "التفخيخ" وردت حتى الآن يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، عندما تم في موسكو إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من نحو 400 مبنى.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة "إنترفاكس" الروسية أنه تم التحقق من أكثر من 4100 منشأة ومبنى في موسكو على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب ورود بلاغات عن تفخيخها.