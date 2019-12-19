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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث: إجراءات أردوغان والسراج تمثل تحديا للكل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد لوران فوليوينا، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الفرنسية، والباحث في الأكاديمية الوطنية للعلوم السياسية بباريس، أن المجتمع الدولي بأكمله يقف ضد ممارسات أردوغان والسراج غير الشرعية، بما تمثله من تحدٍ للكل.
ولفت إلى أن القانون الدولي يكفل لليونان وقبرص ومصر صد أي انتهاك تركي للقانون الدولي في ما يخص السيادة على الحدود البحرية.
وتابع أن القانون الدولي يكفل لحلف شمال الأطلسي «ناتو» والدول الراعية للحل السياسي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا التدخل الفوري لقطع الطريق على السفن التركية سواء الناقلة للسلاح المُهرب، أو حتى التنقيب عن النفط أو نقله من ليبيا دون موافقة الأطراف الرئيسية في الحكم، وعلى رأسها الجيش الوطني الليبي
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