سياسي بلجيكي: أردوغان يخالف القانون الدولي ويمارس أسلوب البلطجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 قال أدين كارسكو، مستشار وزير الخارجية البلجيكي السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي البلجيكي، إن الرئيس التركي يخالف القانون الدولي ويمارس أسلوب البلطجة، للاستيلاء على النفط في المياه القبرصية واليونانية، ويسلب نفط سوريا علناً، فيما يتجه الآن لسرقة النفط الليبي.

ونقلت صحيفة "البيان" عن كارسكو قوله: «هذه أطماع تخطت حدود المنطق، وهذا أمر غير مقبول دولياً، تجرمه القوانين والاتفاقيات الدولية، وترفضه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والتصدي لهذه الأطماع مسؤولية الجميع، جميعاً الآن أصبحنا في مواجهة المستعمر التركي المتعطش للنفط والمال بشكل بات سافراً، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قادرون على ردع أردوغان»

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