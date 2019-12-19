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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد البحرية البريطانية: تحديد إيران للشحن البحري في الخليج لم يتوقف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال قائد البحرية الملكية البريطانية لقناة "بي بي سي" إنّ تهديد إيران للشحن البحري البريطاني إلى الخليج "لم يتوقف".
وفي يوليو/تموز الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة الشحن البريطانية ستينا إمبيرو في مضيق هرمز.
واعتبر الأدميرال توني رادكين - في أول مقابلة له بعد أن أصبح رئيس أركان البحرية في يونيو/حزيران - أعمال إيران بأنها "عدوانية" و "شائنة".
وأضاف أن المملكة المتحدة تريد "وقف تصعيد" التوترات مع إيران بعد إعادة الناقلة ستينا إمبيرو.
لكنّه أضاف أنّ البحرية البريطانية ستحافظ في الوقت الحالي على وجود عسكري كبير في الخليج.
وكان لدى المملكة المتحدة في الوقت التي احتجزت فيه إيران الناقلة البريطانية، فرقاطة واحدة متمركزة في المنطقة وهي HMS Montrose. وبعد الحادثة، انضمت إليها المدمرة HMS Defender.
وقال الأدميرال رادكين خلال زيارته للمنطقة: "علينا أن نتصرّف عندما تواجهنا دولة عدوانية مثل إيران". مضيفاً: "ما حصل كان عملاً شائناً ولهذا قمنا بالرد بهذا الشكل"
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