السودان.. احتفالات بمرور عام على ثورة أطاحت بالبشير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تنظم الحكومة الانتقالية مع تحالف الحرية والتغيير الاحتفالات، لتكريم آلاف المتظاهرين الذين انطلقوا بطريقة معاكسة من عطبرة إلى العاصمة خلال محطات رئيسية في الثورة.



ومن المقرر أن يمكث ركاب قطار، الخميس، في عطبرة حتى 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري ليعودوا إلى الخرطوم بعد أسبوع من الاحتفالات.

وفي الخرطوم، تنظم احتفالات في عدد من المناطق من بينها "الساحة الخضراء" التي أعيد تسميتها بـ"ساحة الحرية"، وستكون المكان الرئيسي للاحتفال.

Advertisements

وأكد بيان أصدره رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بداية الشهر الجاري أن "حكومة ثورة الشعب السوداني ستحتفل بالذكرى السنوية الأولى للثورة السلمية على امتداد شهر ديسمبر/كانون الأول".

واندلعت التظاهرات في ديسمبر/كانون الأول 2018 بعطبرة إضافة إلى بورتسودان الميناء الرئيسي الذي يقع على بعد ألف كيلومتر شرق العاصمة على البحر الأحمر، وفي النهود غرب الخرطوم.

وحدثت أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمحتجين توسعت على إثر ذلك رقعة الاحتجاجات في كل البلاد، بما فيها العاصمة الخرطوم والمدينة التوأم لها أم درمان، ونتيجة لذلك أطاح الجيش بالبشير في شهر أبريل/نيسان.

ورحبت منظمة العفو الدولية في بيان، صباح الخميس، باحتفال السودانيين بثورتهم، قائلة: "الاحتفال يجسّد حقيقة انتهاء العنف ضد السودانيين ويفتح لهم الأمل بمستقبل أفضل"