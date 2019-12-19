"الخليج": أردوغان سبب معظم مصائب أمتنا العربية والإسلامية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

أنقرة - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "عندما تأسست «منظمة المؤتمر الإسلامي» التي أصبحت في ما بعد «منظمة التعاون الإسلامي»؛ إثر حريق المسجد الأقصى في 21 سبتمبر/ أيلول 1969، كان الهدف أن تشكل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وأن تكون بوتقة لتعزيز التضامن الإسلامي، وحماية الأماكن المقدسة، ودعم كفاح الشعب الفلسطيني؛ لاستعادة حقوقه المشروعة".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365"- "وتمكنت المنظمة، خلال خمسين عاماً، والتي تضم الآن 57 دولة، أي ما يقارب 1.7 مليار نسمة، من الحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة، وتأكيد مواقف إسلامية داعمة للقضية الفلسطينية، وتحقيق حد أدنى من التضامن الإسلامي، إزاء مجمل القضايا العالمية، وكان آخرها «مؤتمر القمة الإسلامية» الذي عقد بمدينة جدة في 14 مايو/ أيار الماضي؛ حيث تم تأكيد مركزية القضية الفلسطينية، وقضية القدس الشريف بالنسبة للمسلمين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967؛ وذلك رداً على الموقف الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال".

ومضت الصحيفة "صحيح أن المنظمة لحقها ما لحق المنظمات الأخرى مثل جامعة الدول العربية من ضعف في الأداء، وعدم القدرة على الاستجابة الفورية للتحديات، إلا أن تدمير منظمة التعاون الإسلامي؛ من خلال السعي لإقامة محاور، بادعاء «إطلاق نهضة إسلامية وتوحيد العالم الإسلامي»، والمساعدة في «تخفيف تبعية الأمة الإسلامية وإخضاعها من قبل الآخرين» غير مفيد، بل إنه يصب في خانة الضرر للأمة الإسلامية".

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وتابعت "وما يدعو للشك والريبة في آن واحد، أن الرئيس التركي رجب أردوغان يشارك في قيادة هذا المسعى، بزعم أن منظمة المؤتمر الإسلامي أصيبت بالتكلس، و«لأن العالم الإسلامي يتعرض للدسائس بسهولة؛ نظراً لأنه غير موحد، وغير متلاحم كالبنيان المرصوص»، ثم يردف قائلاً: «وإذا ما نظرنا إلى منطقتنا فإننا على الأغلب سنرى المآسي والآلام والصراعات».

وتقول الصحيفة "الذي يتكلم هكذا، ويسعى لنهضة إسلامية، هو أردوغان سبب معظم مصائب أمتنا العربية والإسلامية، وموزع الخراب والدمار في ديارنا العربية، وحامي حمى الإرهابيين، والطامح إلى استعادة مجد العثمانيين الآفل، لعله يحظى ببعض الفتات هنا وهناك.

وتابعت وها هو أردوغان يسعى لضرب إسفين جديد بين الدول الإسلامية، بعد أن خابت أسهمه على مدى تسع سنوات.

واختتمت "الحرص على التضامن الإسلامي لا يكون بشق الصفوف، وإقامة تحالفات ومحاور إسلامية جديدة؛ بل بالسعي إلى توحيد الكلمة، ورص الصفوف، وبذل الجهود الدائمة؛ للتغلب على العثرات، والعمل على توحيد الرؤى، وتضييق فجوة الخلافات، وكل ما عدا ذلك لا يصب في مصلحة الإسلام والمسلمين، إنما يحقق رغبات ومطامح شخصية لن يكتب لها النجاح".