مصلحة الابحاث: منخفض جوي قوي في فترة الميلاد يحمل معه امطاروسيول وثلوج

أشارت ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ في تل عمارة إلى أن ​لبنان​ سيستقبل منخفض جوي قوي عالي الفعالية متوقع أن يبدأ تأثيره مساء الاثنين 12/23 ويستمر لغاية الجمعة 12/27 يحمل معه أمطاراً غزيرة،سيول وثلوج على 1200 - 1400 متر، إضافة الى رياح قوية خاصة فوق ​الجنوب​ تنبه المصلحة:

1-من تشكل ​السيول​.

2-من الرياح القوية وتطاير الاشياء خاصة في الجنوب.

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3- أصحاب البيوت البلاستيكية وصيادي الاسماك من الرياح القوية.

4-من تساقط ​الثلوج​ وتراكمها بشكل واضح من 1400 متر وما فوق.

واشارت الى انه على الأجهزة المعنية بالسيول والثلوج التحضر للمنخفض كما على المواطنين الانتباه يطلب من ​المزارعين​ إنهاء كافة الاعمال الزراعية وخاصة زرع ​القمح​ والشعير قبل مساء الاثنين 12/23.