مصلحة الابحاث: منخفض جوي قوي في فترة الميلاد يحمل معه امطاروسيول وثلوج

أشارت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة إلى أن لبنان سيستقبل منخفض جوي قوي عالي الفعالية متوقع أن يبدأ تأثيره مساء الاثنين 12/23 ويستمر لغاية الجمعة 12/27 يحمل معه أمطاراً غزيرة،سيول وثلوج على 1200 - 1400 متر، إضافة الى رياح قوية خاصة فوق الجنوب تنبه المصلحة:
1-من تشكل السيول.
2-من الرياح القوية وتطاير الاشياء خاصة في الجنوب.
3- أصحاب البيوت البلاستيكية وصيادي الاسماك من الرياح القوية.
4-من تساقط الثلوج وتراكمها بشكل واضح من 1400 متر وما فوق.
واشارت الى انه على الأجهزة المعنية بالسيول والثلوج التحضر للمنخفض كما على المواطنين الانتباه يطلب من المزارعين إنهاء كافة الاعمال الزراعية وخاصة زرع القمح والشعير قبل مساء الاثنين 12/23.
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