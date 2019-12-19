وزير الخارجية الصيني: مستعدون لمواصلة التعاون الوثيق مع روسيا

أشاد وزير الخارجية الصيني ​وانغ يي​ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​ بمتانة علاقات بلده مع ​روسيا​. وأكد وزير الخارجية الصيني استعداد بلده لمواصلة التعاون الوثيق مع روسيا. وشدد على ان بلاده مستعدة لمواصلة تحمل مسؤولية حفظ ​السلام​ والاستقرار الدوليين. ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تقديره لتطور العلاقات الروسية الصينية، وأبدى الاستعداد لمواصلة المحافظة على العلاقات الوثيقة وتعميق التعان الاستراتيجي.

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