ميقاتي من قصر بعبدا: لن نسمّي أحدا لتشكيل الحكومة

أعلن رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ اثر لقائه ​الرئيس ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ ضمن ​الاستشارات النيابية​، أنه وكتلة "الوسط المستقل" لن يسمّوا أحدا ل​تشكيل الحكومة​.

وشدد على انه "رغم إحترامي الشخصي لكل الأسماء المطروحة لم نجد أحداً لديه المواصفات المطلوبة لذلك لن نسمي أحدا ونريد شخصاً استثنائياً في هذه الفترة الاستثنائية". وأوضح انه "نحن في ​كتلة الوسط المستقل​ وضعنا معايير للرئيس المكلف وهي قدرات هذا الشخص وحضوره وصفته التمثيلية ولم نجد شخصًا بهذه المواصفات".