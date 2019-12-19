أعلن رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي اثر لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا ضمن الاستشارات النيابية، أنه وكتلة "الوسط المستقل" لن يسمّوا أحدا لتشكيل الحكومة.
وشدد على انه "رغم إحترامي الشخصي لكل الأسماء المطروحة لم نجد أحداً لديه المواصفات المطلوبة لذلك لن نسمي أحدا ونريد شخصاً استثنائياً في هذه الفترة الاستثنائية". وأوضح انه "نحن في كتلة الوسط المستقل وضعنا معايير للرئيس المكلف وهي قدرات هذا الشخص وحضوره وصفته التمثيلية ولم نجد شخصًا بهذه المواصفات".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي من قصر بعبدا: لن نسمّي أحدا لتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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