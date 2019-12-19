مخزومي: مؤسف إرتفاع الجدار بدل الحوار وإستبدال التلاقي بالحواجز

اشار النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "مؤسف إرتفاع الجدار بدل الحوار وإستبدال التلاقي بالحواجز.جدار العار مرفوض تماما".

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