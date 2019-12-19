افادت قناة "الجديد" بأن "​كتلة المستقبل​ قررت عدم تسمية أحد في ​الاستشارات النيابية​". وانطلقت الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة في قصر بعبدا، وذلك بعد وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ولقائه الرئيس ميشال عون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: كتلة المستقبل قررت عدم تسمية أحد في الاستشارات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.