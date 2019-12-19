غسان عطالله: حتى الساعة المعطيات جيدة والأجواء ايجابية

اشار وزير المهجرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "حرصاً منا على إنقاذ البلاد وخوفاً من أي تدهور اقتصادي أو مالي أو أمني نتمنى أن يكون اليوم يوماً وطنياً فيكون لدى اللبنانيين رئيس حكومة مكلف خصوصاً أن حتى ​الساعة​ المعطيات جيدة والأجواء ايجابية".

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