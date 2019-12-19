انطلاق الاستشارات النيابية في بعبدا مع وصول الحريري للقاء الرئيس عون

انطلقت الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة في قصر بعبدا، وذلك بعد وصول رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ولقائه الرئيس ميشال عون.
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