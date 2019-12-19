افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا بأن "​مخابرات الجيش اللبناني​ اوقفت ثلاثة شبان عند تقاطع دوار ايليا في صيدا على خلفية الاشتباه بهم". من جهة اخرى عمل طلاب المدارس صيدا على نصب شاشة تلفزيون كبيرة في عند "تقاطع ايليا" من اجل متابعة الاستشارات النيابية، وسط ترقب لما ستؤول اليه على ان يكون لهم موقف منها.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مخابرات الجيش أوقفت 3 اشخاص عند دوار ايليا للاشتباه بهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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