اكد رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​تمام سلام​ في تصريح له بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في اطار ​الاستشارات النيابية​ انه "في ظل التعثر والبلبة وسوء الاداء الذي مضى عليه شهرين من الزمن في اطار مساعي التكليف وايضا في ظل الوضع المتردي السائد في البلد، وفي ظل ما برز بالامس من اخراج مدبر او معلب لموضوع التكليف احد نفسي اليوم بموقف انه لا معنى للتسمية في هكذا اجواء ولم اسمِ احدا لرئاسة الحكومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر سلام من قصر بعبدا: لن أسمّي احداً لرئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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