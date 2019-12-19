نبيل نقولا: تسمية حسان دياب هي خشبة الخلاص للبنان

اشار النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "تسمية الوزير السابق ​حسان دياب​ هي خشبة الخلاص ل​لبنان​"، مضيفا:"رجلُ علمٍ نظيف، شفّاف باستطاعته النهوض بالبلد لأنّه على مسافة واحدة من الجميع".

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