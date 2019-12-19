طقس الغد مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس مستقّر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط. الطقس المتوقع في لبنان: الخميس: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ وانخفاض نسبة الرطوبة. الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ محدود بدرجات الحرارة . السبت: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة .

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