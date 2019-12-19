OTV: اجتماع كتلة المستقبل انتهى لكن لن يتم الافصاح عن خيار الكتلة الا في بعبدا

أفادت قناة الـ"OTV" بأن اجتماع كتلة المستقبل انتهى لكن لن يتم الافصاح عن خيار الكتلة الا في بعبدا.
هذا وغادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بيت الوسط متوجهاً الى قصر بعبدا للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة.
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