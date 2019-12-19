OTV: اجتماع كتلة المستقبل انتهى لكن لن يتم الافصاح عن خيار الكتلة الا في بعبدا

أفادت قناة الـ"OTV" بأن اجتماع ​كتلة المستقبل​ انتهى لكن لن يتم الافصاح عن خيار الكتلة الا في ​بعبدا​.

هذا وغادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بيت الوسط متوجهاً الى قصر بعبدا للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة.