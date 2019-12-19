عاصمة ولاية أميركية تعرض 15 ألف دولار للعيش فيها

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty توبيكا تعرض أموالا لمن يرغب للانتقال إليها والعيش فيها

وأعلنت عاصمة ولاية كنساس في الأسبوع الماضي عن إطلاق حملة "اختر توبيكا"، التي توفر حوافز من أصحاب العمل ومنظمة التنمية الاقتصادية المشتركة، لتشجيع العمال على الانتقال إلى توبيكا ومقاطعة شاوني.

وسيتم منح الحوافز المستندة إلى الأداء بعد أن يقيم المرشحون في المنطقة لمدة عام، حيث سيمنح المستأجرون 10000دولار بينما يحصل من يشترون منازل أو يعيدون تأهيلها على 15000 دولار، وفقا لما ذكره موقع "فوكس نيوز" الإخباري.

وقالت باربرا ستابلتون من حملة "اختر توبيكا" إنه تم "وضع البرنامج بهدف الاستثمار في الموظفين للعيش والعمل في مقاطعة توبيكا وشاوني، حتى نتمكن من تعزيز المجتمع الذي تم التخطيط لوجوده في الولاية المعروفة بلقب ولاية زهرة عباد الشمس".

أما مولي هاوي وهي إحدى العاملات على الحملة فأوضحت أنه "من خلال مبادرة (اختر توبيكا) نأمل ألا ندعم منظمي عملية استقطاب الموظفين المحليين ودعم خبراء الموارد البشرية في جهودهم لجذبهم الموظفين واستبقائهم فحسب، بل نعتزم أيضا عرض مدى الدعم الذي تقدمه مقاطعة توبيكا وشاوني للمواهب المحلية".

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يشار إلى أنه وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي في يوليو 2018، بلغ متوسط الإيجارات في توبيكا حوالي 751 دولار، بينما بلغ متوسط قيمة المنازل فيها نحو 100 ألف دولار، مع العلم أن عدد سكان المدينة يقدر بحوالي 126 ألف نسمة، بانخفاض قدره 2000 نسمة، مقارنة ببيانات أبريل 2010.

وتقع توبيكا على بعد حوالي ساعة بالسيارة من مدينة كنساس سيتي، وهي ليست أول مدينة تدفع الأموال للانتقال إليها، فهناك مدينة لينكولن في كنساس، وتولسا بأوكلاهوما، وتشاتانوغا في تينيسي، وهاميلتون في أوهايو، ومارن في أيوا، وبالتيمور في ماريلاند، بالإضافة إلى ولاية ألاسكا.