بيلوسي: إحالة ترامب للمحاكمة يوم عظيم للدستور وحزين لأمريكا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إحالة الرئيس دونالد ترامب، للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بأنه يوم "عظيم" بالنسبة للدستور، لكنه "محزن بالنسبة لأمريكا".

وفي أول تعليق لها على التصويت، قالت بيلوسي، إن الليلة تعتبر "يوما عظيما للدستور ولكنه يوم حزين لأمريكا" حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

وأعلنت خلال مؤتمر صحفي أعقب عملية التصويت على إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتين خطيرتين: "من المستحيل أن نكون أكثر فخرا أو أكثر إلهاما من الشجاعة الأخلاقية للديمقراطيين في الداخل. لم نسأل أيا منهم أبدا كيف سيصوتون".

ترامب يواجه رسميا إجراءات العزل بعد إحالته على المحاكمة أمام مجلس الشيوخ

مقدم بواسطة: France 24

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وأضافت بيلوسي: "أنا اعتبر هذا التصويت وهذا اليوم أمرا حزنا فيه على شرف المؤسسين لهذه الجمهورية ولتضحيات رجالنا ونسائنا في القوات المسلحة في الدفاع عن الديمقراطية والجمهورية.."

وقالت إنها لن ترسل إحالات المساءلة إلى مجلس الشيوخ الليلة (الماضية). "سنرى ما يحدث هناك".

وأشارت بيلوسي إلى أن الديمقراطيين سيقررون "كمجموعة" موعد تقديم قرار إحالة ترامب إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ. وأضافت أنها ليست مستعدة بعد لتعيين مديري الإقالة، الذين سيتعين عليهم تمثيل الادعاء في محاكمة مجلس الشيوخ.

وأوضحت بيلوسي: "لا يمكننا تسمية المديرين حتى نرى كيف ستكون عملية مجلس الشيوخ ، ونأمل أن تتم قريبا". وأضافت "حتى الآن، لم نر أي شيء يبدو عادلا لنا، لذلك آمل أن تأخذ العدالة مجراها".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي قد أعلنت، أن الرئيس ترامب يشكل "تهديدا مستمرا" للأمن القومي بشكل لم يترك للديمقراطيين "أي خيار" سوى إطلاق إجراءات عزله.

وعند بدء نقاش في مجلس النواب حول عزل الرئيس يوم أمس الأربعاء، قالت: "من المأساوي أن تصرفات الرئيس الطائشة جعلت من الضروري البدء بإجراءات العزل".

وأضافت "ما نناقشه اليوم هو الحقيقة الراسخة بأن الرئيس انتهك الدستور. ومن المؤكد كحقيقة أن الرئيس يمثل تهديدا مستمرا لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا".

وقالت بيلوسي: "أفتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا".

وأضافت بيلوسي أن ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي، وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونغرس، وعرقلة عمله، بعد انكشاف أمر مخالفاته".

المصدر: وكالات