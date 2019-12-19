شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة داليا يوسف تتقدم بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن زيادة معدلات الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى النقل والتنمية المحلية، بشأن زيادة معدلات الحوادث فى مصر وضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك.

وأشارت يوسف، إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير حديث له، عن حوادث السيارات والقطارات النصف الأول عام 2019، أكد ضرورة إجراء خطة استراتيجية لمواجهة زيادة هذه الحوادث والتى أودت بحياة عشرات المواطنين.

وأضافت، هناك زيادة ملحوظة فى حوادث وسائل المواصلات وأعداد المصابين خلال 2019، مقارنة بمثيلاتها فى 2018، مما يتطلب معه تدخل واضح من قبل وزارتى التنمية المحلية والنقل سواء فى تمهيد الطرق الخطرة واستحداث وسائل فى المركبات للمساهمة فى ذلك.

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وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة إجراء دراسة عاجلة عن أسباب زيادة الحوادث فى مصر، وبحث إجراءات عاجلة لمواجهتها من خلال تدريب السائقين وتحسين الطرق وغيرها من الآليات التى تساهم فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات.