شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باستراتيجية لحل أزمة عجز المعلمين وتكدس الفصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة سعاد المصرى، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن أزمة عجز المعلمين، وحل مشكلة تكدس الفصول، فى عدد من المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطويرها.

وأوضحت المصرى، أن الدولة تبنت خلال السنوات الماضية خطة جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية، ويعد المعلم أبرز محاور التطوير، ولهذا لابد من حصر شامل ودقيق لنسبة العجز على مستوى الجمهورية، ومن ثم وضع خطة عاجلة لحل الأزمة، وأخرى طويلة الأجل لحل المشكلة جذريا حتى لا تتكرر مرة أخرى مع بداية كل عام دراسى، وذلك من خلال استراتيجية خاصة بها.

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وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تكدس الفصول يعد أيضا من أبرز المشاكل التى تواجه المنظومة التعليمية الجديدة، وعلى الوزارة أن تترجم اهتمام الدولة بالتعليم فى صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن الميزانية العامة المخصصة للتعليم شهدت تحسنا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، مما يعني الجدية فى التطوير، ووضع رؤية جديدة لحل كل ما قد يكون سببا لعرقلة المنظومة الجديدة.