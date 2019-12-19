الهند: حظر التجمعات الكبيرة وسط احتجاجات ضد تعديل قانون المواطنة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

صدرت أوامر تحظر التجمعات الكبيرة في مناطق عديدة في الهند، الخميس، مع تفاقم الاحتجاجات على تعديل مثير للجدل لقانون المواطنة.

وذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي الإخبارية أن الشرطة احتجزت عدة متظاهرين تجمعوا بالقرب من الحصن الأحمر في نيودلهي، ومركز تكنولوجيا المعلومات بنجالور، ومدينة حيدر أباد.

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وتم فرض أوامر بحظر تجمع أكثر من 5 أشخاص في أنحاء ولاية أوتار براديش بأكملها، وفي بنجالور وأجزاء من ولاية كارناتاكا.

ويسهِّل "تعديل قانون المواطنة" المثير للجدل الذي تم إقراره الأسبوع الماضي على المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة: بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، الحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون الاضطهاد الديني.

وأثار التعديل سلسلة من الاحتجاجات العنيفة في البلاد خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك في الولايات الشمالية الشرقية على الحدود مع بنجلاديش، حيث تخشى المجتمعات القبلية العرقية تدفق المهاجرين عبر حدودها مع بنجلاديش.