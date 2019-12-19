"الأوقاف" تفتح باب التقنين لشاغلي الباطن بوحدات إسكان الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن محمد يوسف محسب، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية بالوادي الجديد، اليوم الخميس، فتح باب تقنين وضع شاغلي "الباطن"، لجميع الوحدات السكنية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وأكد محمد، أن الهيئة رصدت 74 وحدة سكنية تابعة للهيئة من إجمالي 1200 وحدة سكنية بمركزي الخارجة والداخلة تابعة للهيئة ومؤجرة بالباطن.

وأضاف محسب، أن تقنين الوضع يجري من خلال تنازل المستأجر الأصلي عن عقد الإيجار المحدد المدة، وهي 3 سنوات بقيمة إيجاريه جديدة، مع سداد رسوم التقنين لمن جرى التأجير له بالباطن، وذلك خلال حضور طرفي التعاقد لديوان الهيئة.

ولفت مدير عام هيئة الأوقاف، أن قيمة الإيجار القديم للوحدة السكنية هي 240 جنيها، بينما القيمة الجديدة هي 480 جنيها للوحدة السكنية، ورسوم التقنين 18 ألف جنيه للوحدة السكنية ذات الغرفة الواحدة، و20 ألف جنيه للوحدة غرفتين وصالة.