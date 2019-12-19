اليوم.. الرئيس الروسي يعقد مؤتمره الصحفي السنوي الموسّع

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب ا):
يعرض الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الخميس المؤتمر الصحفي السنوي له للإجابة على أسئلة الصحفيين من جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من الصحفيين اشتكى من أن المؤتمر الصحفي، الذي يستمر لساعات يبدو أمرا منسقا، فإنه من المعروف أن بوتين يختار صحفيين بصورة عشوائية لطرح الأسئلة.
وتتركز الاسئلة عادة على المشاكل المحلية، مثل الاقتصاد المتعثر والسياسة الخارجية المثيرة للجدل.
وجرى السماح لنحو 2000 صحفي لحضور المؤتمر الصحفي، بحسب قائمة نشرها الموقع الإلكتروني للكرملين.
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