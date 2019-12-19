محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، وواصل المؤشر الرئيسي ارتفاعه بعد صعود قوي خلال اليومين الماضيين. وصد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية التعاملات بنسبة 0.42% إلى مستوى 13853 نقطة. وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%. وكان المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفع بشكل قوي لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات أمس الأربعاء، وذلك بنسبة 1.2% حيث وصل إلى مستوى 13793 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تواصل الارتفاع مع بداية جلسة الخميس 19-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.