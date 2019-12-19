كلية طب بورسعيد تدعم "التأمين الشامل" بـ 15 عضو هيئة تدريس

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال الدكتور قطب السيد، مدير عام مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الخميس، إن كلية الطب بجامعة بورسعيد أمدت المستشفى بـ15 عضو هيئة تدريس.

وأشار الدكتور قطب، إلى أن الكلية دعمت المستشفى بأعضاء هيئة تدريس في تخصصات "العظام، الأشعة، الأطفال والباثولوجي"، ساهموا في نجاح البروتوكول المنعقد بين وزارة الصحة والجامعة.

وتقدم مدير المستشفى بالشكر والتقدير لجامعة بورسعيد على التعاون المثمر بين الجامعة والمستشفى، وإمداد المستشفى بالكفاءات الطبية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، للمساهمة في تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي بمحافظة بورسعيد.