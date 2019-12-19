بالصور.. فحص وعلاج 381 مواطن في قافلة مجانية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ381 مواطن، في قافلة طبية بقرية البشندي، بمدينة بلاط.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه جرى فحص وعلاج 158 مواطنًا في اليوم الأول من القافلة، و 223 آخرين في اليوم الثاني، على مدار يومي 16 و17 ديسمبر الجاري.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلتين قدمتا خدماتهما في 7 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد–جلدية- عظام)، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لتنفيذ قوافل طبية علاجية، لخدمة سكان القرى المحرومة والنائية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور محروس، أن القافلة قدمت خدماتهما بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، وتحويل 4 حالات لمستشفيات عامة لاستكمال العلاج، برعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.