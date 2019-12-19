ضبط أسماك ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالخارجة والداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم الخميس، ضبط أغذية فاسدة في حملات بالتنسيق مع مباحث تموين، استهدفت مركزي الخارجة والداخلة.

وقال صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، إن الحملة التي استمرت طوال شهر نوفمبر الماضي، ضبطت سلع منتهية الصلاحية، عبارة عن 80 زجاجة زيت زيتون، و80 كجم أحشاء "كرشة وممبار"، 90 كجم سمك بلطي، 19 كجم سمك بوري، 4 كجم لحوم، 23 عبوة زيت شعر، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد مدير عام مديرية التموين، تحريز المضبوطات، وتحرير 12 محضر غش تجاري بالأغذية المضبوطة، وأحيلت جميعها إلى النيابة العامة للتحقيق.