قطع الطريق الرئيسي إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير في البصرة

قطع محتجون، الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، في محافظة البصرة، جنوبي العراق.
وتوقفت العمليات في أم قصر، من 29 أكتوبر الماضي إلى التاسع من نوفمبر، معاستئناف قصير لها بين السابع والتاسع من نوفمبر. ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لإطعام البلد الذي يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وشهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.
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