تعليق البيت الأبيض على قرار مجلس النواب بمساءلة ترامب

عبّر البيت الأبيض، الأربعاء، عن قناعته بأن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبرئ الرئيس دونالد ترامب بعد أن وافق مجلس النواب على مساءلته بتهمتي استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس.
قالت المتحدثة بالسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام: "اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية خزيا فيتاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".
أضافت "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالةوالإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه ستتم تبرئته تماما".
وكان مجلس النواب الأمريكي أحال في وقت سابق من الليلة الماضية ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقه إجراءً رسميًا لعزله.
المصدر: "رويترز"
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