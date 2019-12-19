أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده لا تريد استخدام "سلاحها الأقوى في العالم" بل تكتفي بامتلاكه.
وقال خلال تجمع حاشد في ولاية ميشيجان اليوم الخميس "ننتج أقوى سلاح في العالم. لا نريد حتى التحدث عن ذلك. لا نريد استخدامه. ونحن يمكننا أن نمتنع عن استخدامه والاكتفاء بمجردامتلاكه".
وذكر ترامب الذي يتعرض لإجراءات عزل في الكونغرس هذه الأيام، أن الولايات المتحدة "تبني غواصات لم يرها أحد من قبل" وهي ترفض طلبات الدول الأخرى لبيع مثل هذه الغواصات النووية.
وبشكل منفصل، تحدث ترامب عن أحدث قاذفة مقاتلةتنتجها بلاده من طراز F-35 وعن الممثل الهوليودي توم كروز، الذي لعب الدور الرئيسي للطيار المقاتل في فيلم "توبغان".
وقال ترامب وسط قهقهة الجمهور وتعالي ضحكاته: "كنت في أحد الأماكن التي تعرض تلك المقاتلات. قابلت الطيارين هناك. وبصراحة، هم يبدون أفضل من توم كروز. فيلم جيد. شاب جيد، بالمناسبة: الوجوه متشابهة، ربما هم أفضل قليلا، أجسامهم أكبر وأقوى. يمكنهم القتال بالتأكيد".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يحذر: أمريكا لا ترغب في استخدام "سلاحها الأقوى في العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.