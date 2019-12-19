اكتشاف 5 مقابر عمرها ألف سنة شمال غربي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة (شنشي) شمال غربي الصين اكتشاف 5 مقابر يرجع تاريخها إلى عهد أسرة "سونغ" الإمبراطورية (960-1279م) في الجزء الجنوبي بالمقاطعة.
تصريح اليوم الخميس - إن المقابر البالغ عمرها نحو ألف سنة تم اكتشافها في قرية (قاوجياخه) بمحافظة (نينغتشيانج) عندما كانت الحكومة المحلية تقوم بصيانة طريق هناك، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 30 عنصرا للدفن مثل الأواني الفخارية والأواني الخزفية والمرايا البرونزية والعملات النحاسية.
وقال "لي كون" رئيس الفريق الأثري بمعهد شنشي لعلم الآثار - في
وأوضح "كون" أن اكتشاف هذه المقابر يقدم معلومات مهمة لدراسة الثقافة المحلية خلال الفترة الانتقالية بين أسرة "سونغ" الشمالية (960-1127م) وأسرة "سونغ" الجنوبية (1127-1279م).
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