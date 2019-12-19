أعرب الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، الذي صدر حكم بالإعدام بحقه بتهمة الخيانة العظمى، عن ثقته في القضاء الباكستاني، كما أثنى على القوات المسلحة في بلاده، وشكر الأمة الباكستانية على دعمه.
موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه بعد يوم من إصدار المحكمة الخاصة الباكستانية حكما بالإعدام بحق الجنرال المتقاعد مشرف لاتهامه بالخيانة العظمى، خرج مشرف عن صمته الليلة الماضية حيث أعرب عن امتنانه للقوات المسلحة والشعب الباكستاني لتذكرهما الخدمات التي قدمها للأمة، حسب ما نقلت الصحيفة الباكستانية.
ذكرت صحيفة (ذا دون) الباكستانية، على
قال مشرف: "أثق في القضاء الباكستاني وأنه سيتعامل معي بعدالة مع مراعاة سيادة القانون".. غير أنه لم يوضح ما إذا كان يفكر في العودة لوطنه للطعن على قرار المحكمة الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الحكم بإعدامه.. برويز مشرف يُعرب عن ثقته في قضاء بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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