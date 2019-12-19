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الجيش السوري يستعد لمعركة إدلب الكبرى

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 أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، عن تحضيرات عسكرية ممهدة للجيش السوري لمعركة إدلب الكبرى، وذلك من خلال حشد أعداد وعتاد عسكري قبل أيام من انطلاق معركتها ضد تنظيم "جبهة النصرة​" الإرهابي وحلفائه.

 

 ذكرت مصادر خاصة لصحيفة "الوطن" السورية أن ​الجيش السوري​ يمهد ناريا لمعركة إدلب الكبرى التي اقتربت بعدما حشد لها قبل أيام لتكون معركة حاسمة لتحرير إدلب

وأريافها من تنظيم "​جبهة النصرة​" الإرهابي وحلفائه إذا ما أزفت ساعتها.

 

وأشار المصدر للصحيفة أن الجيش بدأ تمهيده الناري باستهداف ​الطيران الحربي السوري​ والروسي بغارات مكثفة نقاط انتشار الإرهابيين في ​سراقب​ و​معرة النعمان​.

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وأوضح المصدر أن الجيش السوري مستعد لتحرير إدلب وأريافها من الإرهابيين، لافتا إلى أن الطيران

المروحي استهدف مواقع المجموعات الإرهابية المسلحة في تلمنس والتح والرفة وقطرة والغدقة ومعرشمشة ومعرشورين ودير الغربي ومعرة النعمان وأطرافها ما كبدها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

 

 وتابع أن الطيران السوري استهدف الإرهابيين في تلمنس والغدقة وبابيلا وأطراف خان السبل وجرجناز معرة النعمان والغدقة ومحيط سراقب ومعر شورين، ما أسفر عن مقتل العديد منهم وجرح آخرين وتدمير عتادهم الحربي، مبينًا أن العملية البرية واسعة النطاق باتجاه المعرة وسراقب بريف إدلب، قد تبدأ بأي لحظة تقررها القيادة العسكرية.

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