طائرات إسرائيلية تشن غارات على مواقع في غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الخميس، عدة غارات على أهداف غرب مدينة غزة، حسبما ذكرت وكالة سما الإخبارية الفلسطينية.
وزعم الجيش الإسرائيلي بأن تلك الغارات جاءت "رداً على إطلاق صاروخ على مدينة سديروت" شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.
وزعم متحدث باسم للجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت الصاروخ المذكور دون إصابات أو أضرار مادية.
ونقلت صحيفة هاآرتس عن بيان للجيش أنه "تم رصد إطلاق صاروخ من شمالي قطاع غزة باتجاه الغلاف وجرى اعتراضه فوق مدينة سديروت".
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