الحرائق المستعرة تجبر أستراليا على إعلان الطوارئ

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أعلنت السلطات الأسترالية، الخميس، حالة الطوارئ لسبعة أيام في ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدني، بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة من شأنها تأجيج الحرائق الضخمة المستعرة منذ أسابيع.
وعلّلت رئيسة حكومة هذه الولاية الشرقية غلاديس بيريجيكليان القرار بـ”الظروف المناخية الكارثية”، حسبما نقلت “فرانس برس”.
وذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد بلغ 40.9 درجة مئوية الثلاثاء، ما تجاوز الرقم القياسي البالغ 40.3 درجة مئوية في 7 يناير عام 2013.
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وقال مكتب الطقس إن درجات الحرارة في جنوب ووسط أستراليا يوم الخميس قد تصل إلى ما بين 8 و 16 درجة أعلى من المعتاد، وفق ما نقلت “الأسوشيتد برس”.
وتزيد درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية حرائق الغابات في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك أكثر من 100 حريق في نيو ساوث ويلز، وتسببت الحرارة والدخان في زيادة حالات الدخول إلى المستشفى.
وأدّت الحرائق إلى ظهور سحب من الدخان الخانق غطت سيدني أكبر مدن أستراليا.
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