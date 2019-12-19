كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية هو أفضل خيار لنزع فتيل التوترات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت الصين اقتراحها بعرض تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية باعتباره أفضل خيار لنزع فتيل التوترات، ودعت،اليوم الخميس، إلى حل وسط في المواجهة بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن البرنامج النووي والصاروخي الأخير، وفقا لرويترز.

يدعو الاقتراح، المقدم بالاشتراك مع روسيا يوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي إلى رفع بعض العقوبات على الصادرات والعمال الأجانب "لكسر الجمود" في المحادثات المتوقفة بين بيونج يانج وواشنطن.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني لوه تشاو هوى، للصحفيين "هذه هي أفضل خطة في الوضع الحالي لحل الجمود في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ولسلامها واستقرارها"، مضيفًا أن الحل السياسي لا يزال قابلًا للتحقيق رغم الارتفاع الأخير في التوترات.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يصل فيه المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون إلى العاصمة الصينية اليوم الخميس لإجراء محادثات.

تمتلك الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في المجلس المؤلف من 15 عضوا وتظل تعارض أي تخفيف للعقوبات، مما يجعل القرار الصيني-الروسي من غير المرجح أن يتم تنفيذه.

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لم تلق دعوة بيجون العلنية لبيونج يانج لتجديد الحوار خلال زيارة إلى كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع إجابة، مما يؤكد استياء الدولة المنعزلة من عدم وجود تنازلات بسبب قرارها وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى.

أجرت بيونج يانج سلسلة من اختبارات الأسلحة وشنت حرب كلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من عودة البلدين إلى مسار تصادمي.